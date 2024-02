Gastvortrag an der Hochschule Niederrhein Holocaust-Überlebende Eva Weyl spricht vom Glück

In dieser Nacht bleibt der Traum hoffentlich aus. Fünf Tage hintereinander hält Eva Weyl normalerweise ihren Vortrag, nach dem dritten kommt der Alp. „Ich träume vom Zug“. Es ist der Zug, der die Gefangenen aus dem niederländischen Lager Westerbork in den Tod fährt, in die Vernichtung. Nach Auschwitz. Nach Theresienstadt, Berge-Belsen, Sobibor. Es ist der dritte Vortrag in dieser Woche, aber - wegen Karneval - der letzte Termin. Eva Weyl ist zuversichtlich: „Ich fahre ja nach Hause“. Die 88-Jährige nimmt den Traum hin, zu wichtig ist ihre Mission: Vor jungen Leuten erzählt sie von den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945. Eva Weyl hat den Holocaust überlebt, zusammen mit ihren Eltern. Die Familie gehörte zu den 876 Menschen, die an jenem 12. April 1945 aus dem Lager Westerbork befreit wurden.