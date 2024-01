Holocaust-Gedenken in Vera Beckers „Weil es mit mir zu tun hat“ – bewegendes Holocaust-Gedenken bei Vera Beckers

Etwas war anders in diesem Jahr. Die Gegenwart drängte gleich über drei Ereignisse stärker als sonst in die Holocaust-Gedenkstunde der Stadt, die in diesem Jahr vom Vera-Beckers-Berufskolleg ausgerichtet wurde. Das jüdische Volk hat in Israel eine neue, schreckliche Holocaust-Erfahrung machen müssen, denn darum ging es der Hamas, als sie am 7. Oktober über israelische Zivilisten herfiel: möglichst viel jüdisches Leben auszulöschen – ganz Israel ist nur deshalb noch nicht vernichtet, weil die Hamas es nicht kann. Zum Zweiten erlebt die Welt, erlebt Deutschland im Zuge des Gazakrieges eine beispiellose Welle des Antisemitismus, die in Deutschland dazu führt, dass Juden sich in der Öffentlichkeit lieber nicht zu erkennen geben. Zum Dritten ist da das berüchtigte Potsdam-Treffen, in dem Rechtsradikale über die Deportation von Millionen Migranten diskutiert haben. Und so bat Oberbürgermeister Frank Meyer in seiner Rede um Verständnis, dass diesmal die Tagespolitik stärker als sonst eine Rolle spiele, und Samuel Naydych, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Krefeld, war Verzweiflung anzumerken, als er mahnte, ja flehte, über Rituale des Erinnerns nicht die Realität des Mordens im Holocaust zu vergessen.