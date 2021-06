Erster verkaufsoffener Sonntag in Krefeld : Lakritz und Matjes - Hollandmarkt in Uerdingen

Krefeld 50 Händler aus den Niederlanden bringen am Sonntag, 4. Juli, das Flair ihrer Heimat an den Rhein. Es ist auch der erste verkaufsoffene Sonntag seit 2019. Handel und Gastronomie haben dafür einiges vorbereitet.

Die Niederlande sind für viele Deutsche ein Einkaufsparadies. Dieses Flair holt der Kaufmannsbund am Sonntag, 4. Juli, nach Uerdingen. Rund 50 Händler aus den Niederlanden werden zum dritten Mal für den „Hollandmarkt“ in die Rheinstadt kommen. „Wir wollen das Einkaufsflair aus den Niederlanden möglichst weitgehend nach Uerdingen holen. Dazu gehören viele Komponenten. Einerseits werden die niederländischen Händler, die vor allem auf dem Marktplatz und der Oberstraße stehen, dafür sorgen. Die Niederstraße wird allein von den dort ansässigen Händlern bespielt“, sagt Uwe Rutkowski, Vorsitzender des Kaufmannsbundes.

Flankiert wird der Markt, der von 12 bis 18 Uhr geöffnet ist, von einem verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr). Es ist der erste in Uerdingen seit 2019. „Der bisher letzte war im Advent 2019. Dann sollte ein weiterer beim Frühlingsfest stattfinden. Das fiel aber bereits Corona zum Opfer. Damit gab es seit über eineinhalb Jahren keinen verkaufsoffenen Sonntag in Uerdingen“, sagt Rutkowski. Entsprechend groß sei die Freude bei Einzelhändlern, aber auch Gastronomen. „Wir haben in Uerdingen tolle gastronomische Angebote und die sind natürlich in vollem Umfang dabei“, sagt Rutkowski.