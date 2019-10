Kolumne Aus Flora und Fauna : Hohe Fetthenne: Herbstschönheiten im Oktober

Krefeld Was wächst und blüht auf unseren Feldern? Was passiert gerade im Wald? Welche Vögel brüten, was kann man beim Spazierengehen sehen? Auf solche Fragen geben wir Antworten unter „Aus Flora und Fauna“. Wir wünschen Spaß beim Lesen und Freude beim Entdecken unserer Heimat.

(co) Der Herbst ist bereits zu spüren und die Sommerpflanzen im Beet beginnen nach und nach sich zurückzuziehen. Der Jahreszeitenwechsel macht hier den roten Teppich frei für die Fetthenne, auch Fette Henne und Fettblatt genannt. Besonders der majestätischen Herbstschönheit, der hohen Fetthenne, wird der Name kaum gerecht. Aber dafür passt der robuste Name zu den Eigenschaften der pflegeleichten Pflanze. Das betont auch Sandra Joppen-Hellwig vom Naturschutzbund Krefeld/Viersen: „Die hohe Fetthenne ist extrem anspruchslos und verträgt besonders gut die Trockenheit und Hitze der letzten zwei Sommer.“ Den Namen verdankt die Fette Henne ihren besonders dickfleischigen Blättern, die kamelartig Wasser speichern können. Ein besonderes Plus: Die hohe Fetthenne ist bis zum ersten Frost eine gestalterische Zierde im Beet. Die Pflanzen eignen sich aber auch für Steingärten und Kiesbereiche und werden darüber hinaus auch bei Dachbegrünungen eingesetzt.

grüne wiese. Foto: Pixabay