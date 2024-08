Kultur in Krefeld Neu in Krefeld – Hofkonzerte mit Jazz an einem besonderen Ort

Das Angebot ist relativ neu in Krefeld, und es wird an einem wenig bekannten, dafür überraschend heimeligen Ort angeboten: Die Rede ist von Hofkonzerten auf dem Hof der Baptistengemeinde an der Seidenstraße 43. Die nächsten findet am 17. August und am 21. September statt. Wie das?