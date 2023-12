Trecker fahren am 16. Dezember durch Krefeld Zwischen Hoffnung und Protest – die letzte Lichterfahrt der Landwirte in Krefeld

Am 16. Dezember startet wieder die beliebte Lichterfahrt der Landwirte in Krefeld; der prachtvoll geschmückte Konvoi macht Halt am Kinderheim Kastanienhof, an der Berufsfeuerwehr, am Stups, am Hospiz sowie am Helios in Krefeld und Hüls, um dort den Menschen Freude und ein Licht der Hoffnung zu bringen. Zugleich ist diese Fahrt ein Zeichen, mit dem die Landwirte auf ihre Lage aufmerksam machen wollen. Der Begleittext zur Lichterfahrt, den die Organisatoren vom Verein „Land sichert Versorgung“ (LSV) verfasst haben, ist von Frustration und Bitterkeit geprägt. „Die deutsche Landwirtschaft wird gerade ausgeblutet“, heißt es da etwa. Aus diesem Grund haben die Landwirte für dieses Jahr ein Motto gewählt, das ausdrücklich auch an ihre Lage erinnert: „Für dieses Jahr haben wir die Botschaft: ,Ein Funken Hoffnung – auch wir brauchen Hoffnung’.“ Es soll die letzte Lichterfahrt der Landwirte werden.