Mit Umbau der Helios-Klimik Hoffnung auf neues Parkhaus für Uerdinger Zentrum

Es wären zwei Fliegen mit einer Klappe und entscheidende Verbesserungen für Uerdingen: Der Ort hat mit den laufenden Umbauarbeiten am Josefshospital, heute zum Helios-Konzern gehörend, nicht nur die Chance, ein weiter verbessertes, dann hochmodernes Klinikum zu behalten, sondern auch noch eine neue Tiefgarage zu bekommen, die die Parksituation am Rande des historischen Marktplatzes und in der Fußgängerzone entscheidend verbessern würde. Darauf hat Bezirksvorsteher Jürgen Hengst im RP-Gespräch hingewiesen.