Krefeld: Hof-Flohmärkte in Forstwald und Oppum

Krefeld Das Nachbarschaftsnetzwerk Nextdoor organisiert die Flohmärkte.

(cpu) Forstwald und Oppum sind die beiden nächsten Standorte für die vom Nachbarschafts-Netzwerk „Nextdoor“ organisierten Hofflohmärkte. Nach dem guten Erfolg im Bockum (wir berichteten) soll das Event nun auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. Das Konzept der Hoftrödelmärkte ist einfach: Hausgemeinschaften gestalten ihre Hinterhöfe und Gärten zu einem Trödelstand um, die Nachbarschaft wird so zu einem großen Flohmarkt. Vorteil für die Teilnehmer: Die Sachen müssen erst nicht irgendwo hingeschleppt werden. Alle Standorte werden auf einem gedruckten Stadtplan (bei Anmeldung bis spätestens 19. August) als auch im Internet veröffentlicht. Die Teilnahme kostet pro Hof/Garten 15 Euro, die Anmeldung erfolgt über „www.hofflohmaerkte.de/krefeld“. Der Flohmarkt in Forstwald findet am Samstag, 1. September statt, der in Oppum am Samstag, 8. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr.