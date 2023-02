Arbeitsmarkt Krefeld Höhere Jugendarbeitslosigkeit im Agenturbezirk trotz Fachkräftemangel

Die Arbeitslosenquote ist in der Stadt Krefeld im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5 Prozentpunkte von 9,9 auf 10,4 Prozent gestiegen. Das sind konkret 563 mehr Männer und Frauen ohne Erwerbsbeschäftigung als in 2022. Die Zahl arbeitsloser Personen im Stadtgebiet steigt damit auf 12.784. 3028 Menschen beziehen Arbeitslosengeld und 9756 Personen so genanntes Hartz IV.