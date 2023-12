Rheintor geschlossen Hochwasserlage am Rhein bleibt angespannt

(jon) Wegen des Dauerregens und gesättigter Böden bleibt die Hochwassergefahr in vielen Teilen von NRW hoch. Aber die Lage scheint sich allerdings etwas zu entspannen. Auch am ersten Weihnachtstag gab es weiter ergiebigen Dauerregen, am zweiten Weihnachtstag blieben die Pegel in der Region um Krefeld konstant. Der Scheitelpunkt des Rheinhochwassers wurde in Düsseldorf am zweiten Weihnachtstag mit 7,65 Meter erreicht. Bereits am späten Heiligabend war in der Region die niedrigste Hochwasserwarnstufe 1 überschritten worden. Das heißt, die Schiffe müssen hier jetzt langsamer und weiter in der Flussmitte fahren. Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) hatte bereits in der ersten Dezemberwoche das Uerdinger Rheintor geschlossen. Die zwei aus 31 Aluminiumprofilen bestehenden Schutzwände sichern Uerdingen vor einem möglichen Hochwasser. Zwischen beiden Schutzwänden befindet sich ein Hohlraum, der ab einem Rheinpegel von 10,50 Metern zusätzlich noch mit Sandsäcken verfüllt wird. Der dann dreifache Schutz des Rheintors bietet die erforderliche Sicherheit. „Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine angespannte Hochwassersituation“, mahnt NRW-Umweltminister Oliver Krischerweiter weiter zu großer Vorsicht. Für eine Entwarnung gebe es noch gar keinen Anlass – „ganz im Gegenteil“. Angesichts weiterer Regenfälle sei damit zu rechnen, dass die Lage zunächst auch angespannt bleibe, so der Politiker.