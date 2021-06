Spitzensport am 10. und 11. Juli in Krefeld : Hochschulmeisterschaft im Rudern in Krefeld

Spitzensport am 10. und 11. Juli in Krefeld

Die deutschen Hochschulmeisterschaften im Rudern: in diesem Jahr auf dem Elfrather See. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Die Veranstaltung des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh) wird am 10. und 11. Juli auf dem Elfrather See von der Hochschule Niederrhein und dem Regattaverein Niederrhein e.V. ausgerichtet.

Nach einer Pandemie-bedingten Verschiebung findet die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Rudern auf dem Elfrather See in Krefeld nun statt. Termin für die 73. Deutschen Hochschulmeisterschaften ist der 10. und 11. Juli. Die Veranstaltung des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh) wird von der Hochschule Niederrhein und dem Regattaverein Niederrhein e.V. ausgerichtet. Das Event findet unter strengen Schutz- und Hygieneauflagen statt.

Deutschlandweit können Hochschulen Teams und Einzelsportler in unterschiedlichen Disziplinen an den Start schicken. Rennen werden für Einer, Zweier, Vierer oder Achter angeboten. Neben den Meisterschaftsrennen werden außerdem Rennen ausgerichtet, bei denen auch Studierende mit weniger Erfahrung im Rudern teilnehmen können. Diese Novice-Rennen richten sich an Studierende, die das Rudern im Hochschulsport gerade erst erlernt haben. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortgeschrittenenkurse werden die sogenannten Challenge-Rennen angeboten.

Die siegreichen Hochschulen der Meisterschafts-Rennen werden vom adh für die Teilnahme an den European Universities Championships Rowing (EUC) 2023 vorgeschlagen. Die europäischen Hochschulmeisterschaften werden in Bydgoszcz in Polen stattfinden. „adh, die Hochschule Niederrhein und das Team des Regattavereins Niederrhein e.V. planen für die Studierenden eine tolle Regatta. Wir freuen uns auf spannende Rennen in Krefeld“, sagt Heiner Schwartz, Disziplinchef beim adh. Interessierte Mitarbeiter und Studierende können sich bis zum 28. Juni um 18 Uhr über ihre Hochschule anmelden. Um sich für die Hochschule Niederrhein als Teilnehmerin oder Teilnehmer eintragen zu lassen, melden sich Interessierte bei Damla Kilic ([email protected])