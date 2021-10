Krefeld im Hochschulranking : Hochschule will mehr Professorinnen einstellen

Krefeld Die Hochschule Niederrhein jetzt wurde nach verschiedenen Gleichstellungsaspekten beurteilt. Das Ergebnis zeigt: Die Krefelder sind im oberen Drittel und damit auf einem guten Weg.

Die Spitzengruppe erreichten die Krefelder in den Kategorien „Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal“ und „Steigerung des Frauenanteils am hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals gegenüber 2014“. Bei den Professuren konnte der Frauenanteil zwischen 2014 und 2019 von 24,4 Prozent auf 27,0 Prozent gesteigert werden. Damit belegt die Hochschule Niederrhein in den Dimensionen „Professuren“ und „Steigerung des Frauenanteils an den Professuren gegenüber 2014“ die Mittelgruppe.