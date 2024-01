Krefeld Hochschule widmet sich der Esskultur

Das Thema Esskultur steht im Fokus der nächsten Design Discussion der Hochschule Niederrhein (HSNR). Am Donnerstag, 11. Januar, diskutiert Professor Erik Schmid, Dekan des Fachbereichs Design, ab 20 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, mit Lisa Freyschmidt. Sie ist seit einem Jahr Professorin für Keramik, Porzellan- und Glasdesign an der HSNR, zuvor war sie Head of Design bei Kahla, einem führenden Hersteller von Porzellan.