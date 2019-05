Streit entbrannt : Psychotherapeuten: Hochschule gegen Ausbildungsreform

Krefeld Professor Dr. Michael Borg-Laufs, Dekan des Fachbereichs Sozialwesen, spricht im Deutschen Bundestag.

(jon) Schätzungsweise 15 Millionen Deutsche leiden unter psychischen Störungen. Ihnen kann häufig mit Psychotherapie geholfen werden. Um die Ausbildung der Psychotherapeuten ist nun ein heftiger Streit entbrannt. Professor Dr. Michael Borg-Laufs, Dekan des Fachbereichs Sozialwesen der Hochschule Niederrhein, spricht am morgigen Mittwoch bei der Anhörung im Deutschen Bundestag. Er sagt: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften aus der Psychotherapeuten-Ausbildung ausgeschlossen werden.“ Bislang verläuft die Ausbildung für Psychotherapeuten mehrstufig. Die angehenden Therapeuten studieren Psychologie, Soziale Arbeit oder Pädagogik und absolvieren im Anschluss eine teure mehrjährige Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten. Weil Soziale Arbeit ein beliebter Studiengang an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist und sich viele der Absolventen zum Psychotherapeuten weiterbilden lassen, sind heute ungefähr 75 Prozent aller Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Absolventen einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule). Der Gesetzentwurf sieht statt der teuren Weiterbildung nach dem Studium ein Psychotherapiestudium vor. Wogegen Borg-Laufs und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sich wehren: Der neue Studiengang soll laut Gesetzentwurf ausschließlich an Unis angeboten werden.