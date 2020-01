Forschungsprojekt : Hochschulprojekt sorgt für weniger Mikroplastik in den Kläranlagen

Hochschulprojekt sorgt für weniger Mikroplastik in den Kläranlagen

Professorin Ellen Bendt bei ihrem Vortrag in Brüssel. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Tipp für Verbraucher: Die Waschmaschine immer so voll wie möglich beladen.

Das Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung der Hochschule Niederrhein prüft, wie beim Waschen von synthetischen Textilien der Ausstoß von Partikeln, die kleiner als fünf Millimeter sind, verringert werden kann. Denn diese auch Mikroplastik genannten Partikel können über den Weg der Wäsche in die Kläranlagen, Klärschwämme und Oberflächengewässer in die Weltmeere gelangen. Forscherinnen haben vom Niederrhein auf einer Konferenz in Brüssel erste Ergebnisse vorgestellt.