In Krefeld Studierende verbessern Teamarbeit

An der Hochschule Niederrhein (HSNR) werden Studierende nicht nur in der Theorie auf ihr zukünftiges Berufsleben vorbereitet. In Projektarbeiten lernen sie, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Damit dies noch besser gelingt, haben Professoren und Mitarbeitende für ihr Projekt „Freiraum“ eine Förderung von rund 414.000 Euro von der Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“ erhalten.