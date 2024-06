Klimaschutz in Krefeld Hochschule Niederrhein will bis 2035 klimaneutral sein

Wo es Handlungsbedarf gibt, belegen die jüngst ausgewerteten Zahlen: Im Jahr 2022 entstand an den drei Standorten in Krefeld und Mönchengladbach ein Gesamtenergieverbrauch von 19,8 Gigawattstunden (GWh) – 10,1 GWh davon entfielen auf Gas, 7,3 GWh auf Strom und 2,3 GWh auf Fernwärme. Zum Vergleich: Das entspricht einem Stromverbrauch von 1.800 Einfamilienhäusern und einem Wärmeverbrauch von 600 Einfamilienhäusern. Insgesamt hat die HSNR 9.854 Tonnen an CO 2 -Äquivalenten emittiert – allein 2.000 Tonnen durch den Gasbezug und 7.000 Tonnen durch die Pendlermobilität. Insgesamt kommt das dem CO 2 -Fußabdruck von 800 Personen in Deutschland gleich.