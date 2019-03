Hochschule Niederrhein: Drei digitale Nistkästen sind jetzt online

Krefeld Die Hochschule Niederrhein zeigt aktuelle Bilder von brütenden Meisenpaaren im Internet.

Passend zum Frühlingsanfang, wenn die meisten heimischen Vogelarten mit dem Nestbau beginnen, gehen an der Hochschule Niederrhein drei digitale Nistkästen in Betrieb. Einer davon steht auf dem Campus Mönchengladbach, zwei weitere in Privatgärten. Jede Minute wird von dort ein aktuelles Bild aus den Kästen ins Internet gestellt. Zu sehen ist darauf, dass bereits mehrere Meisen die Kästen okkupiert haben und Nistmaterial hineintragen. Es dauert noch ein paar Wochen, dann kann man den Meisen live beim Brüten zusehen.