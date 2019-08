Bildung in Krefeld und Mönchengladbach : Hochschule Niederrhein stellt Jahresbericht vor

Krefeld Die Hochschule Niederrhein hat ihren Präsidiumsbericht 2018 veröffentlicht. Darin blickt sie auf das vergangene Jahr zurück.

Im Mittelpunkt des Berichts steht der neue Markenkern der Hochschule Niederrhein, der in dem Claim „Hochschule Niederrhein. Dein Weg“ Ausdruck findet. Dahinter stehen verschiedene Markenwerte, von denen Orientierung und Optimismus besonders herausgestellt werden. Dazu gibt es Zitate von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Studierenden, die erklären, warum ihre Arbeit an der Hochschule Niederrhein dazu beiträgt, optimistisch in die Zukunft zu schauen. „Wir stehen seit Gründung unserer Vorgängerinstitutionen 1855 dafür ein, fortschrittlich zu denken und Lösungen zu entwickeln“, schreibt der Hochschulpräsident Professor Hans Henning von Grünberg im Vorwort. „Wir lösen Probleme im Hier und Jetzt in enger Anbindung an die Industrie. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen feiern, sind in der komplexen Welt von heute so wichtig wie nie. Sie können relevante Probleme lösen, weil sie um diese Probleme wissen und sich dieser gerne annehmen.“