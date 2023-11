Treffpunkt Obergath in Krefeld Hochschule Niederrhein lädt zum Mobilitäts-Workshop ein

Die Hochschule Niederrhein und die Universität Duisburg-Essen untersuchen seit rund anderthalb Jahren im Rahmen des Projekts BestMOD das Thema Mobilität in Krefeld. Das Projekt hat das Ziel, die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner der Stadt zu erfassen und ein zukunftsfähiges ÖPNV-System zu konzipieren. Am Mittwoch 15. November, 16 bis 18 Uhr, sind alle Einwohner der Seidenstadt eingeladen, an einem Workshop in den Räumlichkeiten der Hochschule Niederrhein (Raum JE 14, Obergath 79, Krefeld) teilzunehmen. Darin werden erste Ergebnisse der Erhebung gezeigt, zudem wird der On-Demand-Verkehr als Mobilität der Zukunft vorgestellt.