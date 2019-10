Hochschule Niederrhein : Für Schüler: Hochschule bietet Schnupperstudium an

Krefeld Vom 21. bis 25. Oktober gibt es viele Tipps vor Ort.

(jon) Wie fühlt sich Studieren an? In der zweiten Herbstferienwoche haben Schüler die Möglichkeit, das an der Hochschule Niederrhein zu testen. Vom 21. bis zum 25. Oktober können sie im Rahmen des Schnupperstudiums reguläre Veranstaltungen besuchen und mit Studierenden sowie Professoren sprechen.

Schüler haben die Gelegenheit, an Vorlesungen, Praktika und Workshops aus dem normalen Lehrbetrieb der Hochschule Niederrhein teilzunehmen. Alle zehn Fachbereiche machen an den insgesamt drei Standorten in Krefeld und Mönchengladbach mit. Auch die Bibliotheken und die Mensen sind geöffnet. Somit erhalten Interessierte nicht nur Einblicke in Studienfächer, sondern auch in das Studentenleben. Sie können sich ein umfassendes Bild davon machen, wie es ist, an der Hochschule zu studieren. Neben Studiengängen wie Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau oder Soziale Arbeit kann man auch in seltenere Studiengänge wie Medizinische Informatik „schnuppern“. Eine Anmeldung ist nur in Einzelfällen erforderlich. Entsprechende Hinweise gibt es auf www.hs-niederrhein.de/schnupperstudium.