Wissenschaft in Krefeld Hochschule Niederrhein begrüßt ivorische Gaststudierende

Gemeinsam mit Lehrenden und Lernenden der Hochschule Niederrhein arbeiten die Stadtwerke Krefeld (SWK) an verschiedenen Projekten, die unsere Zukunft nachhaltig gestalten wollen. Die SWK fördern insbesondere auch Abschlussarbeiten in solchen Projekten. Lösungen für die Herausforderungen von morgen müssen heute schon erdacht werden. Die Dekarbonisierung und Digitalisierung der Sektoren Energie und Verkehr kann nur durch innovative Ansätze und technische Weiterentwicklungen gelingen. Die SWK unterstützen aus diesem Grund bereits seit 2012 das interdisziplinäre Lehr- und Forschungszentrum für Energiemanagement und Energietechnik an der Hochschule Niederrhein: das SWK E².