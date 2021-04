Hochschule Niederrhein forscht in Krefeld-Dießem und Lehmheide : Südbezirk im Fokus von Forscher-Teams

Krefeld „Bunt, innovativ, gemeinsam im Quartier“ heißt das neue Projekt der Hochschule Niederrhein, dessen Ziel es ist, für den Südbezirk neue Unterstützungsangebote zu schaffen. Dazu findet jetzt eine groß angelegte Bürgerbefragung statt.

4.000 zufällig ausgewählte Menschen, die in Dießem und Lehmheide wohnen, werden in den nächsten Tagen einen Fragebogen von der Hochschule Niederrhein erhalten und nach ihrer Meinung zu dem Stadtteil befragt. Durchgeführt wird die Erhebung von einem Projektteam der Hochschule Niederrhein, das im Rahmen des EU-Förderprogramms BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – für Bewohner und Unternehmer vor Ort neue Unterstützungsangebote schaffen will. Das berichtet Saskia Griffig, Projektmitarbeiterin am SO.CON Institut der Hochschule Niederrhein. Hinter der Abkürzung SO.CON verbirgt sich „Social Concepts – Institut für Forschung und Entwicklung in der Sozialen Arbeit“.