Hochschule Niederrhein Krefeld Die Lacke der Zukunft – Hochschule Niederrhein forscht mit KI

Krefeld · In Krefeld unterstützt ein Roboter die Forschung an der Hochschule. In einem deutsch-niederländischen Projekt ist jetzt ein entscheidender Schritt bei der Suche nach nachhaltigen Oberflächenbeschichtungen gelungen.

01.04.2024 , 11:15 Uhr

Mit der intelligenten Hochdurchsatz-Anlage kann die Hochschule Niederrhein Lackproben in gleichbleibender Qualität testen und neue Rezepturen für Lacke ausprobieren. Lasse Wagner steht am Rechner, der alles kontrolliert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Chiara Santalucia