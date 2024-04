Eine von 44 Hochschulen in Deutschland Hochschule Niederrhein als Fairtrade-University geehrt

„Es ist uns ein Anliegen, unsere Studierenden als zukünftige Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft für Themen der Nachhaltigkeit im Sinne der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu sensibilisieren. Fairer Handel ist ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele. Durch die Teilnahme an der Kampagne Fairtrade University können wir unsere Studierenden in konkreten Projekten an das Thema heranführen“, sagte Cornelia Rohde, Diplom-Oecotrophologin am Fachbereich Oecotrophologie.