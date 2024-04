50 Plätze am Campus Krefeld Süd Hochschule ist mit neuem Studiengang angewandte Psychologie Vorreiter

Angewandte Psychologie ist eine Zusammenfassung aller Teildisziplinen der Psychologie, welche die Anwendung psychologischer Erkenntnisse für die Praxis zum Gegenstand haben. Eine komplexe Geschichte. Als eine der ersten in Deutschland führe die Hochschule Niederrhein in diesem Wintersemester den brandneuen Studiengang „Angewandte Psychologie - Schwerpunkt Gesundheit“ ein, informierte ein Hochschul-Sprecher. Der Bachelorstudiengang sei regulär auf sechs Semester in Vollzeit angelegt und in den beiden Fachbereichen Gesundheits- und Sozialwesen angesiedelt. Die Vorlesungen fänden hauptsächlich am Campus Krefeld Süd statt, berichtet die Hochschule.