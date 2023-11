Gegen Hackerangriffe und Kinderpornografie Cyberermittler fahnden für die Polizei im digitalen Raum

Die akademische Ausbildung von Polizeibeamten zu Cyberspezialisten stellt für die Lehrenden der beiden Hochschulen eine gesellschaftliche Verpflichtung mit hoher Bedeutung dar. Als staatliche Hochschule sind in diesem Studiengang neben den Polizeibeamten in etwa gleicher Anzahl auch Studienanfänger, die sich im Erststudium für Digitale Forensik interessieren, oder bereits berufserfahrene Digitalexperten eingeschrieben. „Diese Mischung zeigt einmal mehr die Relevanz des Themas und sichert die Berücksichtigung aktueller Diskussionen, Trends und Technologien in den Lernkonzepten des sogenannten ,problem based learning‘. Das Studium liefert das notwendige methodische Rüstzeug zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, um auch zukünftige neue technische Herausforderungen zu bewältigen“, erklärt Professor René Treibert stellvertretend für das Leitungsteam des CCNRW an der Hochschule Niederrhein, zu dem auch noch Professor Thomas Meuser und Professorin Gudrun Stockmanns gehören.