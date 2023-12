Wissenschaft in Krefeld Hochschule forscht an der Führung von morgen

Führungspositionen, Führungskräfte, Führungsstile – diese Begriffe begegnen einem in Unternehmen überall. Da ist die Rede von guter und schlechter Führung, vor allem aber von Führungsverantwortung und davon, ob eine Person denn überhaupt Führungsqualitäten hat. Vielleicht sind Sie selbst in einer solchen Position oder zumindest jemandem unterstellt, der mit dieser Aufgabe betraut ist. Zumal Führungskräfte selbst auch geführt werden. So oder so, Diskussionen behandeln meistens, wie man seine Führung ständig weiter verbessern kann. Dafür sollte man sich jedoch erst einmal im Klaren darüber sein, wie Führung überhaupt definiert ist. Dabei geht es nicht nur um die Grundlagen des einstigen Studiums der Betriebswirtschaftslehre, sondern vielmehr um ein modernes und praxisnahes Verständnis. Was versteht man also unter dem Begriff Führung?