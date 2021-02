Hochschule Krefeld : Hochschule entwickelt einen „intelligenten Fuß“ für Diabetiker

Krefeld Der „iFoot“ kontrolliert die medizinischen Werte im Fuß und schlägt bei gefährlichen Abweichungen Alarm. So sollen Amputationen verhindert werden.

Die Wissenschaftler haben eine Art Stützverband entwickelt, der mit Sensorik ausgestattet ist und medizinisch relevante Werte am Fuß der betroffenen Personen misst und diese an eine Smartwatch weitergibt. Die am Fuß gemessenen Werte werden einer ersten notfallspezifischen Analyse unterzogen. Sind die Werte schlecht, gibt es ein Alarmsignal über die Smartwatch. „Auf der Uhr werden darüber hinaus die Sensor-Datensätze vom Fuß um weitere Vitalparameter ergänzt und in dieser Kombination über ein Mobilfunknetz in einen patientenbezogenen Datenpool weitergeleitet. An dieser Stelle erfolgt eine erweiterte KI-basierte Datenanalyse, welche das konkrete Ziel verfolgt, Komplikationen zu vermeiden sowie den Heilungsverlauf zu verbessern. Daten und Analyseergebnisse werden Patienten und Behandlern via Cloudlösung über eine Smartphone- sowie eine PC-fähige App zur Verfügung gestellt“, heißt es in der Beschreibung.