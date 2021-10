10,3-Millionen-Euro-Projekt der Hochschule Niederrhein : Krefelder Anlage ebnet den Weg zur digitalen Zukunft der Chemie

Andreas Pinkwart, NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, besucht das Chemielabor der Hochschule Niederrhein. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Wirtschaftsminister Pinkwart in Krefeld: Die am Campus West der Hochschule stehende Anlage ist Teil eines grenzüberschreitenden Projekts mit Partnern aus der deutsch-niederländischen Grenzregion.

Das wissenschaftliche Interesse war programmiert: Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, besuchte das Chemielabor am HIT (Institut für Oberflächentechnologie) an der Hochschule Niederrhein. Alexander Prange (Vizepräsident Forschung und Transfer), Berthold Stegemerten (Vizepräsident Studium und Lehre) und Institutsleiter Jost Göttert empfingen den Minister in Krefeld an der Adlerstraße.

Mit der intelligenten Hochdurchsatz-Anlage am HIT ist der Weg zur digitalen Zukunft der Chemie geebnet. „Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine nachhaltige und präzise Entwicklung neuer Produkte. Dieses ressourcenschonende Vorgehen ist faszinierend“, sagt Pinkwart im Anschluss an den Rundgang. Mit der Hochdurchsatz-Anlage soll neue Rezepturen für Farben, Lacke und Klebstoffe nicht nur schneller als bisher entwickeln, sondern vor allem nachhaltiger mit optimal an die jeweilige Anwendung angepassten Eigenschaften.

„Mit dem HIT starten wir in die digitale Zukunft der Chemie. Es macht uns stolz, das präsentieren zu können“, erklärt Jost Göttert. Während sich die Chemiker mit der Frage beschäftigen, wie nachwachsende Rohstoffe in innovativen Produkten und für neue Anwendungen formuliert werden können, werden die Routine-Laborarbeiten von einem automatisierten, intelligent gesteuerten System von Robotern übernommen.