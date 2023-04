Test-Mobil im Einsatz Mobiles Angebot für Krefeld: HIV-Test am Hauptbahnhof

direkt mitgeteilt. Das Test-Mobil steht am 25. April ab 14 Uhr am Südausgang des Hauptbahnhofs. Neben diesem mobilen Testangebot testet die AIDS-Hilfe in der Seidenstadt regelmäßig dienstags von 16 bis 17.30 Uhr an der Rheinstraße 2-4 oder das Gesundheitsamt der Stadt Krefeld, Gartenstraße 30-32, montags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 15.30 Uhr und mittwochs von 8.30 bis 13.30 Uhr ohne Voranmeldung. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Testangebote kostenlos und anonym sind.