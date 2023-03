Satzungsbeschluss für Bebauungsplan „Krefeld kann auch schwierig“: Rat bringt Rheinblick auf den Weg

Besonderes Lob galt Planungsdezernent Marcus Beyer, der ausgerechte an diesem Tag wegen einer Coronaerkrankung nicht an der Ratssitzung teilnehmen konnte. Für die CDU würdigte Manfred Läckes dessen positive Rolle. Beyer habe „sehr ausgleichend“ gewirkt; deutlich wurde, dass mit Beyer ein Wechsel zum Positiven in der Gesprächsatmosphäre stattgefunden habe. Oberbürgermeister Frank Meyer würdigte zudem den besonderen Einsatz von Ludger Walter (Bauleitplanung), Harald Leimkühler (Stadt- und Verkehrsplanung) sowie Juliane Horstkamp (städtebauliche Verträge) für die Verwaltung. Für Currenta wurden besonders die kommunikative Rolle von Mario Bernards (Leiter Politik- und Bürgerdialog), der Einsatz der Currenta-Städteplanerin Laura Siebert und die positive Rolle von Chemparkleiter Lars Friedrich hervorgehoben. Die Namensnennungen waren auffällig – deutlich wurde, was sonst bestenfalls indirekt klar ist: Hinter einem solchen Kraftakt stecken Leute mit besonderem Einsatz. Wichtig war auch der Eindruck, dass die Länge des Verfahrens mit einer hochkomplexen Rechtslage und dem Willen zusammenhing, alle Interessen zu wahren. Bis zuletzt wurden über privatwirtschaftliche Vereinbarungen zwischen Investoren und Chempark Probleme aus dem Weg geräumt – jetzt können alle mit dem Ergebnis gut leben.