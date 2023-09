Denkmalschutz in Krefeld Historischer Musikpavillon wieder ruiniert

In die Restaurierung des historischen Musikpavillons im Stadtgarten sind insgesamt 110.000 Euro geflossen – so berichtet es der Architekt Klaus Reymann, der seinerzeit treibende Kraft für die Sanierung war und nun einigermaßen entsetzt vor den Trümmern dieser Arbeit steht. Dabei waren beim Musikpavillon im Zuge der Sanierung einige kleine Sensationen entdeckt und mit hohem Aufwand wieder zugänglich gemacht worden – die größte Überraschung war wohl der kostbare Terrazzo-Boden, der wiederhergestellt wurde. Auch die Bemalung in der Kuppel ist aufwendig freigelegt, teils wiederhergestellt und fachmännisch mit sogenannten „Fenstern“ versehen worden: Gemeint sind Flächen, die Entstehung und Gesichte der Deckenbemalung dokumentieren. Alles dahin.