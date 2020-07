Kultur in Krefeld : Hiphop-Weltmeister wird Schauspieler

Majid Kessab in seiner Tanzschule Area UCD. Auch im Film „Fly“ spielt er einen Tänzer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit der Tanzschule Area UDC schreibt Majid Kessab seit Jahren Erfolgsgeschichte. Jetzt hat der 27-Jährige einen Film mit Katja von Garnier gedreht, der Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen soll. Die Schauspielerei will er ausbauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Die Szene mit dem Tod des Vaters hat Majid Kessab alles abverlangt. „Wie spielt man diese Wut, diese Trauer, wenn man so etwas noch nie erlebt hat?“, fragt der 27-Jährige. Doch Herausforderungen machen ihm keine Angst. „Ich habe mich drei Stunden lang zurückgezogen und mich hineingefühlt. Und dann ging es.“ Wohl mehr als das. Der Krefelder hat Regisseurin Katja von Garnier, die mit „Bandits“ und den „Ostwind“-Filmen berühmt wurde, überzeugt, dass er tiefe Gefühle nicht nur über den Tanz ausdrücken kann.

Majid Kessab ist zweifacher HipHop-Weltmeister im Freestyle, hat die Tanzshow Got to Dance gewonnen und schreibt mit seiner Tanzschule Area UDC an der Ritterstraße seit Jahren an seiner Erfolgsgeschichte. Als Tänzer und Choreograf ist er auf internationalem Parkett unterwegs. Jetzt will er die Leinwand erobern. Gerade hat er mit Katja von Garnier den Kinofilm „Fly“ abgedreht, der Anfang kommenden Jahres in die Kinos kommen soll. Mit dabei sind so prominente Schauspielkollegen wie Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz und Svenja Jung. „Es geht um Tanz, deshalb wollten sie dafür professionelle Tänzer haben“, erzählt Kessab. Und am Set ist der Krefelder gleich aufgefallen, denn der Bewegungsprofi hat eine enorme Körperspannung: „Alle haben sich gewundert, wie ich gehe. Da habe ich noch gar nichts gemacht.“

Info Karriere auf dem Dancefloor Majid Kessab ist 1993 in Krefeld geboren.

Seit 2014 betreibt er seine eigene Tanzschule Area UDC an der Ritterstraße Zu seinen größten internationalen Erfolgen zählen zwei Weltmeistertitel im HipHop Freestyle. 2014 hat er die Tanz-Casting-Show Got to Dance gewonnen.

Natürlich konnte er auch den Profis noch Tipps geben. „Aber die haben mir auch sehr geholfen und mich richtig gut aufgenommen“, sagt er. Mit dem Lernen des Textes hatte er kein Problem, Choreografien verlangen auch höchste Konzentration. „Schwierig wurde es für mich nur in Szenen, wo ich keinen Schauspielprofi als Anspielpartner hatte. Da kann man sich leicht verlieren.“

Für die dreieinhalbmonatigen Dreharbeiten ist der Krefelder nach Berlin gezogen. Der Abstand von der vertrauten Umgebung und seinen Leuten war wichtig. „Da hat mich kein Alltag abgelenkt. Dann ist man schneller in den Szenen drin.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der Tänzer vor einer Kamera auch eine Sprechrolle hat. Derzeit ist die Serie „Crews & Gangs“ auf „Joyn“ zu sehen, – ein Tanzdrama über Gangs in Berlin, in dem Kessab die Rolle des Tay spielt. „Da hatte ich sogar mehr Text zu bewältigen als jetzt“, erzählt er. Aber die schauspielerische Anforderung sei bei „Fly“ größer gewesen.

„Fly“ ist ein Resozialisierungsdrama. Die Charaktere der Tänzer sind so angelegt, dass sie den Darstellern möglichst vertraut sind. Der Kurde Kessab spielt Fahid, einen jungen Libanesen, der nur eines will: tanzen. „Doch er wird gezwungen, das nicht zu tun. Er muss sich wehren, will ausbrechen und geht nach vorne“, sagt Majid Kessab. „Das kann ich gut nachfühlen, obwohl es bei mir anders war, ich habe von meinen Eltern immer Unterstützung bekommen.“ Doch der Biss, mit dem der junge Tänzer sein Ziel angeht, den kennt er.

Beeindruckend fand er, was sich auch hinter der Kamera abspielt. Die Beleuchter und Maskenbildner machen eine gute Arbeit. Für das Rücken-Tattoo, das er für die Rolle braucht, hat er bis zu vier Stunden in der Maske gesessen. „Wir haben manchmal bis fünf Uhr morgens gedreht. Dann war ich so müde, dass ich nicht mehr richtig sprechen konnte.“

Auch Tanz ist Disziplin und harte Arbeit. Majid Kessab tanzt intensiv seit 18 Jahren. Ein fauler Sonntag auf dem Sofa ist für ihn der blanke Horror: „Ich habe das mal probiert, aber ich kann es nicht. Ich muss mich bewegen“, sagt er. Schon früh hat er gemerkt, dass er sich über den Tanz und über seinen Körper gut ausdrücken kann. „Ich habe nie gerne gesprochen.“ Mit der Popularität gewöhnt er sich an Interviews und Gespräche und will die Sache nun auch professionell angehen und Unterricht nehmen. Was der Krefelder anpackt, macht er mit ganzem Einsatz und tiefer Überzeugung. „Ich muss mich wohl fühlen mit dem, was ich tu.“ Und halbe Sachen kann er nicht leiden.