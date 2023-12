Förderung durch EU und Land NRW Hilfe für Wohnungslose – „Endlich ein Zuhause“

Sozialdezernentin Sabine Lauxen, Petra Wolf aus der Fachstelle für Wohnraumsicherung und Koordinatorin des Projektes sowie Volker Heisters und Werner Trapmann vom Team „Endlich ein Zuhause“ haben das Projekt jetzt gemeinsam vorgestellt. Sabine Lauxen machte dabei deutlich, dass durch die Arbeit der Notschlafstelle „Obdach Krefeld“ auch in den vergangenen Jahren schon Vermittlungen in Wohnraum erfolgt sind. So sind 51 Menschen in den vergangenen zweieinhalb Jahren vom Obdach aus in feste Wohnungen vermittelt worden. Über die Wohnraumvermittlung sind außerdem in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 143 Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht waren, in öffentlichen Wohnraum vermittelt worden. „Es gibt aber eine weit höhere Zahl an Hilfebedürftigen“, sagte Sabine Lauxen.