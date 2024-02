15. Februar ist Internationaler Kinderkrebstag Krefeld hilft krebskranken Kindern

Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland rund 2.200 Kinder und Jugendliche neu an Krebs. Ihre Heilungschancen sind heute besser denn je: Über 80 Prozent der Betroffenen können geheilt werden. Aber noch immer ist in der Öffentlichkeit zu wenig über das schwere Schicksal der krebserkrankten Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien bekannt. Das haben betroffene Eltern in Krefeld bereits vor über 35 Jahren erkannt und den „Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld e.V.“ gegründet.