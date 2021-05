Kostenpflichtiger Inhalt: Klimaschutz in Krefeld : Krefelder Herkules radelt zum Olymp

„Ich weiß, dass es weit ist, aber ich gehe die Sache entspannt an“, sagt Iraklis Karousiotis. Sein selbstgebauter Cruiser und ein Buch mit Karten sind seine ganze Ausrüstung. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Mit einem selbstgebauten Fahrrad will Iraklis „Herkules“ Karousiotis 2021 Kilometer fahren – zur Heimat seines Vaters. Das Abenteuer mit seinem Cruiser beginnt am 9. Mai an der Fabrik Heeder. GPS braucht er nicht, sagt er.