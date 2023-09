Termine, Fahrgeschäfte, Standort Krefelder Herbstkirmes startet am 29. September

Die Kirmestradition in Krefeld reicht weit zurück. Vor dem Sprödentalplatz gab es andere beliebte Festplätze in der Innenstadt: Unter anderem die Hochstraße, der Friedrichsplatz und die Carl-Wilhelm-Straße. Schließlich siedelte die Stadt das Jahrmarktsvergnügen auf dem Karlsplatz an. Der Karlplatz diente als zentraler Veranstaltungsplatz: Zirkusse, Wochen- und Jahrmärkte bauten dort ihre Zelte und Buden auf. Mit dem Bau des Kaiser-Wilhelm-Museums 1894 endete vorerst die Kirmestradition in der Samt- und Seidenstadt. Dazu kam von 1894 bis 1924 ein Verbot von Kirmesveranstaltungen in Krefeld. Erst 1924 wurde der Sprödentalplatz für derartige Vergnügen hergerichtet.