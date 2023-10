Tolle Herbst-Stimmung So gülden ist der Oktober in Krefeld

Spannend sind für Kinder, besonders wenn es schon dunkel wird, Spaziergänge durch den Wald. Am Hülser Berg beispielsweise hört man die Geräusche der Tiere in den Wildgehen dann deutlicher als am Tag. Vom Turm aus kann man an schönen Tagen den Sonnuntergang beobachten. Und sich die vielleicht doch kalten Hände am Feuer im Gastraum der Bergschänke aufwärmen. Oder im Forsthaus in Forstwald nach einem Gang durch den Wald den Schreien der Pfaue lauschen.