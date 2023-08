Rund um St. Josef in Krefeld Eine kreative Reise in den Herbstferien

Krefeld · In den Herbstferien biete die Bürgerinitiative Rund um St. Josef ein abwechslungsreiches Programm an. Auch für Mädchen ist was Spannendes dabei.

29.08.2023, 15:35 Uhr

Das Team der Bürgerinitiative hat für die Herbstferien ein buntes Programm zusammengestellt. Foto: BI Rund um St. Josef

Die Jugendkunstschule der Bürgerinitiative Rund um St. Josef an der Corneliusstraße bietet in der zweiten Herbstferienwoche Projekte für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen an. Los geht es von Montag bis Mittwoch, 9. bis 13. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr mit dem Thema „Gesundheit“. Eine Woche lang gibt es Tipps zur gesunden Ernährung, und die Teilnehmer werden bei Sport- und Bewegungsangeboten selbst aktiv. Wie wichtig Entspannung ist, erfahren sie ebenso bei Fantasiereisen, Klangmassagen und Entspannungsübungen. Beim Klettern wachsen die Kinder und Jugendlichen (Mindestalter acht Jahre) über sich hinaus, stärken ihr Selbstbewusstsein und schulen Beweglichkeit und Koordination. Leckere und dazu noch gesunde Ernährung lernen sie im Kochstudio der Bürgerinitiative kennen. Spannend wird auch ein Besuch des Deutschen Sportmuseums in Köln. Dort gibt es Einblicke in die Geschichte des Sports. „Kreativ-Reise durchs Jahr“ ist das Motto einer Veranstaltung von Montag bis Freitag, 9. bis 13. Oktober, 10 bis 13 Uhr. Die Schulkinder begeben sich auf eine künstlerische und handwerkliche Entdeckungsreise durch das Jahr, bei der der Spaß im Vordergrund steht. Neben dem Umgang mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen sollen die Kinder aus aller Welt ihren Wortschatz in der neuen Sprache erweitern und festigen. „Ich bin ich und du bist du“ heißt es von Montag bis Freitag, ebenfalls vom 9. bis 13. Oktober, zwischen 10 und 14 Uhr. Mädchen zwischen zwölf und 15 Jahren erfahren, dass jeder Mensch einmalig und unverwechselbar ist. Dazu gibt es verschiedene Angebote wie Rollenspiele, experimentelles Malen, Musizieren und Tanzen. Das Tagebuchschreiben und -gestalten dient dazu, die neuen Erfahrungen nachhaltig zu verarbeiten. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es im Büro an der Corneliusstraße 43, telefonisch unter Rufnummer 02151 843840 sowie online unter dem Stichwort Herbstferien auf www.bi-krefeld.de

(bk)