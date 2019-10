Ferienprogramm in Krefeld : Ferienprogramm für Kinder bei der Bürgerinitiative Rund um St. Josef

Samtweberviertel Kinder können in den Herbstferien in der Jugendkunstschule an verschiedenen Projekten teilnehmen.

(RP) In den Herbstferien bietet die Jugendkunstschule der Bürgerinitiative Rund um St. Josef wieder interessante Projekte für Kinder an.

Jeans-Upcycling-Workshop

Montag bis Donnerstag, 14. - 17. Oktober, 14 - 17 Uhr

Auch wenn die Lieblingsjeans vermeintlich nicht mehr zu retten ist, so kann aus dem guten Teil immer noch etwas Neues entstehen. Eine tolle Stifterolle, nützliche Organizer oder Kissenbezüge. Neues Leben für die alte Jeans ensteht in diesem Kulturrucksackprojekt mit Kindern und Jugendlichen ab 11 Jahren.

Geschichtenwerkstatt

Montag bis Mittwoch, 14. - 16. Oktober, 14 - 17 Uhr

Kinder ab 8 Jahre erfinden Geschichten und Gedichte mit Lieblingswörtern. Von Zeitungsschnipseln über Blackout Poems und allem, was ihnen sonst noch so begegnet, bereiten sie einen gemeinsamen Poetry Slam vor.

Anleitung zur kleinen Weltrettung

Montag bis Donnerstag, 14. - 17. Oktober, ca. 14 - 17 Uhr

Kinder ab 6 Jahre entwickeln gemeinsam Ideen, wie unser Klima geschont werden kann und was jede*r Einzelne für eine bessere Klimabilanz tun könnte. Der Ausflug zu einem Naturbauernhof sowie eine Konsumrallye und der Bau eines Hochbeetes gehören auch dazu.

Musikvideo-Workshop

Freitag, 18.10., 17 - 19 Uhr, Samstag, 19.10., 10 - 15 Uhr, Sonntag, 20.10., 11 - 14 Uhr

In Kooperation mit ginko!° (Stiftung für Prävention) schreiben Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren unter professioneller Anleitung einen Song und arrangieren und produzieren anschließend ein Musikvideo im Rahmen der Kampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“.

Die Magie geometrischer Formen

Montag bis Freitag, 21. - 25. Oktober, 10 - 13 Uhr

Kinder ab 8 Jahre zeichnen, formen und gestalten Objekte aus geometrischen Grundformen. Trotz einfacher Mittel wie Karton, Bleistift, Acrylfarben, Ton und Draht erfahren sie ganz nebenbei viel über die Arten und Techniken der Bildenden Kunst.