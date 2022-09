Bildung in Krefeld : Feriencampus für Schüler an der Hochschule

Zahlreiche Angebote für Schülerinnen und Schüler gibt es in den Herbstferien an der Hochschule Niederrhein. Zum Beispiel - wie auf dem Foto - die Coding School. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Vom 4. bis zum 7. Oktober findet am Campus Krefeld Süd der Cosplay Workshop „Die Zauberwerkstatt“ statt. In der zweiten Ferienwoche gibt es auch Schnuppervorlesungen an allen zehn Fachbereichen.

Photovoltaik-Workshop, Programmierkurse, Chemie-Labor und Cosplay: In den zweiwöchigen Herbstferien bietet die Hochschule Niederrhein viele spannende und kostenlose Angebote für Schülerinnen und Schüler an. In der zweiten Ferienwoche können Interessierte zudem an Schnuppervorlesungen an allen zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und Mönchengladbach teilnehmen.

Vom 4. bis zum 7. Oktober findet am Campus Krefeld Süd der Cosplay Workshop „Die Zauberwerkstatt“ statt. Bei Cosplay stellt man Figuren aus Mangas, Filmen und Videospielen durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu nach. Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse können ein passendes Gewand nähen und im MakerSpace aus thermoplastischem Material ihr eigenes Accessoire nachbauen. Anmeldeschluss ist der 28. September. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit dem zdi Zentrum KReMINTec Krefeld statt.

Am 5. Oktober geht es im Chemielabor um Kosmetikchemie und Metallgravuren. Dabei können die Teilnehmenden eine eigene Creme herstellen und durch elektrochemische Korrosion ein Logo auf einen Metallbecher ätzen. Insgesamt stehen acht Plätze für diesen Workshop am Campus Krefeld West zur Verfügung.

Außerdem findet die Coding School gleich zweimal statt. Vom 4. bis 7. Oktober am Campus Krefeld Süd und vom 11. bis 14. Oktober am Campus Mönchengladbach. Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren lernen den Umgang mit dem Einplatinen-Computer Raspberry PI, Programmiersprachen wie Python C, BASH und die Grundlagen des Programmierens. Sie können beispielsweise eine App entwickeln und die Virtual Reality-Technik ausprobieren.

Ganz neu ist der Kurs „Sonnige Aussichten- Photovoltaik“. In dem Workshop am Campus Krefeld Süd lernen Schülerinnen und Schüler, was eine Photovoltaikanlage leisten kann. Die Teilnehmenden können selbstständig experimentieren und eine kleine elektronische Schaltung bauen, um damit Energiespeicher und einen Motor zu betreiben. „Die Kurse unterstützen die jungen Menschen bei ihrer Studienwahl. Sie setzen sich mit ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen auseinander. Die dort gemachten Erfahrungen können ein wichtiger Schritt im Entscheidungsprozess sein“, sagt die Leiterin der Zentralen Studienberatung, Kirsten Möller-Mevißen.

In der zweiten Ferienwoche erhalten Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schnupperstudiums Einblicke in Studienfächer und das Studentenleben. Sie können Vorlesungen an allen Fachbereichen besuchen und sich eingehend über das Studienangebot informieren. Außerdem können sie sich in den Angeboten der Zentralen Studienberatung „Studieren mit Stipendium?“ und „Neuland Studium. Schule vs. Studium“ informieren.