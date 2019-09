Agentur für Arbeit : Herbstbelebung sorgt für sinkende Arbeitslosenzahlen

Krefeld In Krefeld sind im September 12.357 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt bei 10,1 Prozent.

Positive September-Zahlen für den Arbeitsmarkt in der Seidenstadt: Besonders die jüngeren Arbeitslosen haben von der guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt profitiert. In der Gruppe der unter 25-Jährigen sank in der Region die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 257 (minus 14,5 Prozent) auf aktuell 1.512. „Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit der Jüngeren ist für mich ein klares Indiz, dass der Markt aufnahmefähig ist für Fachkräfte. Steigt nach den Ausbildungsabschlüssen im Sommer die Zahl der jüngeren Menschen typischerweise zunächst an, so unterstreicht der aktuelle Rückgang die vergleichsweise gute Situation auf dem Arbeitsmarkt“, so Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld. „Mit dem Ende der Sommerpause haben die gut ausgebildeten jungen Fachkräfte schnell einen neuen Arbeitsplatz gefunden.“