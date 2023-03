Vorreiter aus Krefeld Herbrand ist Pionier im Autohaus-Management

Die Herbrand-Gruppe zählt zu den bedeutenden Autohäusern in Deutschland mit einem Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro an 21 Standorten und 1150 Beschäftigten. Seit September 2015 ist Herbrand auch in der Stadt Krefeld prominent vertreten und hat seit der Übernahme der Mercedes-Niederlassung an der Magdeburger Straße und mit dem Neubau des Nutzfahrzeug-Standorts in Fichtenhain viel Geld in der Seidenstadt investiert.