Wirtschaft in Krefeld : Herbrand investiert in Umbau der Niederlassung in Gartenstadt

Die Niederlassung an der Magdeburger Straße in Gartenstadt wird modernisiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Pkw-Center in Gartenstadt an der Magdeburger Straße soll großzügig gestaltet und den neuesten Anforderungen entsprechend modernisiert werden.

Die Herbrand-Gruppe hat im Jahr 2015 die Niederlassung an der Magdeburger Straße vom Automobilkonzern Mercedes übernommen. Im vergangenen Sommer hat Herbrand ihr 15 Millionen Euro teures Mercedes-Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum in Fichtenhain wegen der Pandemie ohne offizielle Eröffnung in Betrieb genommen.

Nun kündigt Herbrand weitere Investitionen in der Stadt Krefeld an. Das Pkw-Center in Gartenstadt soll optisch attraktiver, großzügig gestaltet und den neuesten Anforderungen entsprechend modernisiert werden. Schon beim Eintritt sollen die Besucher große Veränderungen im Eingangsbereich feststellen, betonte eine Herbrand-Sprecherin. Der Gebäudeteil, in dem bisher Smart und Oldtimer zu finden gewesen seien, werde abgerissen, wodurch großzügige Parkflächen mit mehr als 20 Stellplätzen direkt vor dem Eingang entstünden. Damit die Kunden durch die Modernisierungsmaßnahmen möglichst nicht beeinträchtigt würden, erfolgten die jeweiligen Bauabschnitte einzeln und nacheinander. Damit werde während der Baumaßnahmen der reibungslose Ablauf in Verkauf und Service sichergestellt, sagte die Sprecherin der Gruppe.

Mit den Baumaßnahmen halte in dem Pkw-Center von Mercedes-Herbrand an der Magdeburger Straße nun ebenfalls die neue, auf die zunehmende Digitalisierung ausgerichtete, Gestaltungsrichtlinie „MAR 2020“ von Mercedes-Benz Einzug. Kernstück sei dabei der Wandel von einer Verkaufsstation (Point of Sale) zur Erlebnisstation (Point of Experience) mit einem fließenden Übergang zwischen Ausstellung, Beratung und Empfangsbereich. Für Gespräche und Beratung fänden sich im neuen Center unterschiedliche Beratungszonen. Abhängig vom Kundenwunsch seien diese offen wie eine Lounge oder abgeschlossen wie ein klassisches Büro gestaltet, um dem Wunsch nach individueller Beratung nachzukommen.

Mit der Umstellung der Werkstattprozesse transferiere Mercedes-Herbrand die Servicewerkstatt ins digitale Zeitalter. Von der schnellen, digitalen Auftragsannahme über umweltbewusste papierlose Vorgänge bis hin zur schnelleren Auftragsabwicklung. Durch die Möglichkeit der digitalen Auftragsfreigabe und der automatisierten, parallel dazu laufenden Ersatzteilbestellung, profitierten die Kunden, versicherte Herbrand.