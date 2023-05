Tag der Städtebauförderung in Krefeld Zur Geschichte der Herberzhäuser – Zucker machte Familie Herberz reich

Der Stelzengänger vor dem Eingang der Herberzhäuser lockte so manchen Passanten in den Eingang des Uerdinger Quartiersbüros, wo gerade mit Kammermusik der bundesweite Tag der Städtebauförderung eröffnet wurde. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine Hausführung durch die Architektin Eva-Maria Eifert zum Thema „Reihenhäuser des rheinischen Spätklassizismus“. Die kenntnisreiche frühere Leiterin der Unteren Denkmalbehörde entwickelte einen spannenden Diskurs über Leben und Wohnen einer großbürgerlichen Uerdinger Industriellenfamilie in der napoleonischen Zeit, deren Spuren noch heute in den Herberzhäusern zu finden sind.