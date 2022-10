Eltern bringen Ideen ein : Herbertzstraße bekommt einen neuen Spielplatz

Beim geplanten Spielplatz an der Herbertzstraße sollen Eltern und Kinder mit entscheiden dürfen, welche Geräte dort installiert werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Krefeld Anwohner und Eltern konnten jetzt konkrete Wünsche äußern. Auch die Idee eines Wasserspielplatzes auf der rund 2700 Quadratmeter großen Fläche würde geprüft.

(RP) Die Stadt Krefeld will einen Kinderspielplatz an einem Stichweg der Herbertzstraße bauen. Um die Bedarfe und Wünsche der zukünftigen Nutzer des Spielplatzes in einen ersten Vorentwurf mit einfließen zu lassen, hatte der Fachbereich Umwelt zusammen mit dem Fachbereich Jugendhilfe zu einer Planungswerkstatt vor Ort eingeladen.