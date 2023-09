Krefelder am Braunkohleabbau Herausforderung Garzweiler ist europaweit einzigartig

Die Teilnehmenden versammelten sich am Aussichtspunkt Skywalk, der einen spektakulären Blick über die Weiten des Tagebaus Garzweiler bietet. Dort, wo einige der größten Bagger der Welt arbeiten, schwebt eine Aussichtsplattform 14 Meter in die Grube hinein. Die Plattform endet in einem kleinen Rondell, in dem sich Besuchern ein atemberaubender Rundumblick eröffnet.