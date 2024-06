Staatsanwaltschaft in Krefeld Leitender Oberstaatsanwalt Wilke verlässt Krefeld

Im November 2021 wurde er dann zum Leitenden Oberstaatsanwalt in Krefeld ernannt und ist seitdem in dieser Funktion tätig. So war er in diesem Jahr einer der Unterzeichner eines offenen Briefes, in dem sich die Krefelder Justiz gegen Rechtsextremismus und Rassismus positioniert. Noch im Juni unterschrieb er für die Staatsanwaltschaft Krefeld die erneuerte Kooperationsvereinbarung mit Stadt, Land- und Amtsgericht sowie Polizei, in der es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht.