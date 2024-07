Für erkrankten 15-Jährigen aus Willich Krefelder Klinikum beteiligt sich an Suche nach Stammzellspender

An diesem Freitag, 19. Juli, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr, haben Freiwillige die Möglichkeit, sich in der Eingangshalle des Klinikums gleich neben der Information bei der DKMS als Stammzellspender registrieren zu lassen. Wer mitmachen möchte, sollte sein Smartphone dabei haben: Denn die Registrierung erfolgt über einen QR-Code, wie das Helios mitteilt. Im Zuge der Suchaktion haben sich übrigens bis Dienstagabend 1656 Menschen registrieren lassen, wie auf der zugehörigen Internetseite für Niklas der DKMS zu lesen war. Weitere Informationen gibt es unter www.dkms.de.